Búzios é pioneiro em incluir óleo de cannabis medicinal na relação municipal de medicamentos essenciaisDivulgação

Publicado 17/05/2022 14:31

Búzios - A Prefeitura de Búzios conquistou o primeiro lugar na 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde realizada pelo Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS -RJ), o IdeiaSUS, que é o Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente, e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o projeto “Implantação da Clínica de CANNABIS Sativa Beija Flor”. O evento visa estimular e fortalecer iniciativas inovadoras dos municípios do estado e avaliou o trabalho de tratamento com Canabidiol no balneário como melhor desempenho pelo ineditismo no país e aplicabilidade, ou seja, pode ser modelo para todo o país.



A média final de avaliação de Búzios foi de 98,2 e garantiu hospedagem e transporte aéreo para participação no 36º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), nos dias 12 a 15 de julho, em Campo Grande (MS), além da Curadoria do IdeiaSUS, ou seja, acompanhamento das práticas por um período de 12 meses.



O objetivo da mostra é propiciar o intercâmbio de práticas municipais implementadas no Sistema Único de Saúde (SUS); estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas soluções em busca da garantia do direito à saúde; dar visibilidade às práticas de saúde na abrangência da gestão local, segundo a realidade dos territórios; e promover um espaço para a troca de práticas e reflexões sobre a gestão e organização de serviços de saúde.

Desde de novembro de 2021 está aprovada em Búzios a lei que garante o uso e a distribuição de Cannabis Medicinal (CBD) no município, uma ação pioneira. A lei foi criada e aprovada na Câmara Municipal após a realização da Conferência Municipal de Saúde, cujo tema central foi Saúde Mental, e uma das mesas temáticas foi o uso da CANNABIS Sativa para o tratamento de crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Refratária. O município atende 360 crianças autista e, também, 82 crianças com epilepsia refratária que não respondiam aos tratamentos convencionais.



Dos 92 municípios do estado, Búzios é o primeiro que realmente implantou uma política pública de saúde moderna e de qualidade que realmente garante a utilização deste tratamento de forma eficaz e científica



A cidade conta com atendimento ambulatorial com uma equipe especializada formada por psiquiatras para crianças e adultos, um neuropediatra, fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, psicopedagogos, oficineiro e educador físico.



Desde que o programa foi implantado, as crianças e adolescentes atendidas, que antes faziam uso de psicotrópicos, hoje apresentam uma forte evolução do quadro clínico e significativos avanços na qualidade de vida. O direcionamento ao programa ocorre de diversas formas. A maior parte dos usuários (55,6%) foi encaminhada pela equipe de saúde da unidade básica e o restante pela Secretaria Municipal de Educação. Uma ação conjunta possível pelo município ter hoje uma política pública de saúde mental com o uso do CBD.



Hoje o programa em Búzios atende e permite que os assistidos possam adquirir o medicamento através das associações como ABRARIO e APEPI. Mas em janeiro deste ano já foi iniciado o processo de compra para que o medicamento seja distribuído gratuitamente na rede municipal de saúde e facilitar ainda mais o progresso do tratamento dos munícipes que estão cadastrados no programa. Também faz parte do processo de avanço do programa a inclusão de pessoas portadoras de outras patologias, tais como Parkinson, Alzheimer e dores crônicas.



” É um programa de Saúde pioneiro, e estamos abrindo caminho a passos largos. Em breve o remédio será distribuído na rede do município. “, comemora o secretário de Saúde Leônidas Heringer.