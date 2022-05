Búzios intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias devido a nova variante indiana detectada no Estado - Prefeitura de Búzios

Búzios intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias devido a nova variante indiana detectada no EstadoPrefeitura de Búzios

Publicado 23/05/2022 14:17

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está realizando uma atualização no seu cronograma de vacinação contra a Covid-19 na aplicação da “Quarta Dose” para pessoas com 60 anos ou mais.

Nesta Terça-feira (24), as 14h será a vacinação da segunda Dose de Reforço (D4) para pessoas com 60 anos ou mais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS): Olavo da Costa (Cem braças), Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), José Gonçalves (José Gonçalves) e Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa).



Já na Quarta-feira (25), será a vacinação da segunda Dose de Reforço (D4) para pessoas com 60 anos ou mais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS): Deodorina Leite de Azevedo (Geribá), Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) e Custodio Alves G. A. de Oliveira (Capão).



Levar cartão de vacinação e do SUS