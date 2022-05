Búzios realiza 1ª Roda de Conversa com Pais sobre CANNABIS Medicinal - Imagem de divulgação

Búzios realiza 1ª Roda de Conversa com Pais sobre CANNABIS MedicinalImagem de divulgação

Publicado 23/05/2022 14:18

Búzios - Dando sequência ao programa Clínica de Cannabis Medicinal no município, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a 1ª Roda de Conversa Sobre Cannabis Medicinal, que vai ocorrer no dia 28 de maio, às 9h no Geribá Tennis Park, bairro Geribá. Com a presença de convidados de diferentes áreas de atuação ligadas ao tratamento com cannabis, a população vai poder tirar dúvidas diversas sobre o tratamento, em especial, na rede municipal de saúde.

Os convidados são os advogados especialistas no tema; Emilio Figueiredo e Marcela Sanches Goldschimit; a presidente da Associação Brasileira de Acesso à Cannabis do Rio de Janeiro (ABRARIO), Marilene da Silva Oliveira; o psicólogo clinico, pastor batista e pai de autista, Sulyvan Batista Brum; o neuropediatra, Eduardo Faveret; a médica especialista em Cannabis Sativa, Marianna Laize dos Santos; e o vereador autor da lei que permitiu o tratamento com Cannabis no município, Aurélio Barros.

O programa implantado em Búzios conquistou o primeiro lugar na 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, que foi realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS-RJ), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo IdeiaSUS, banco de práticas e soluções em saúde e ambiente.