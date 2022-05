Alunos da rede municipal de Búzios contam com reforço escolar aos sábados - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/05/2022 13:36

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciou dia 07 de maio o projeto “Consolidação de Aprendizagem” em todas as unidades escolares da rede municipal, como mais uma estratégia pedagógica para estimular os estudos e contribuir no percurso educacional dos estudantes.

A “Consolidação de Aprendizagem”, ou reforço escolar, será realizado todos os sábados até o final do ano. Com conteúdos essenciais de cada ano de escolaridade no ano letivo de 2022: 'Mais informações na unidade escolar de cada aluno', informam.