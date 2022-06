Búzios prorroga campanha de vacinação contra gripe e sarampo até o dia 24 de junho - Prefeitura de Búzios

Publicado 11/06/2022 16:02

Búzios - A Prefeitura de Búzios prorrogou a Campanha de Vacinação contra Influenza e Sarampo no município até o dia 24 de junho. A imunização ocorre em todas as unidades de saúde das 9h às 11h e das 14h às 16h para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da Saúde, gestante, puérperas e Grupos Prioritários: quilombolas, professores, comorbidades em qualquer faixa etária, caminhoneiros, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, deficientes, trabalhadores de transportes e membros das Forças Armadas. É preciso apresentar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

É muito importante a imunização contra Influenza, que é o vírus transmissor da gripe. A aplicação da dose contra o Sarampo é destinada à crianças com seis meses a menores de cinco anos, e trabalhadores da Saúde.

Covid-19

A campanha contra o Influenza ocorre paralelamente à de combate à Covid-19, sempre no período da tarde e com datas divulgadas pela Secretaria de Saúde. A Vigilância Epidemiológica informa que não há impedimento para a realização das duas vacinas, não sendo necessário mais tempo de espera entre uma e outra. Na verdade, é essencial que a população esteja em dia com a vacinação de ambos os imunizantes.

Unidades de saúde de Búzios

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Unidade Básica de Saúde Arpoador (Arpoador)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Unidade Básica de Saúde da Brava Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• Unidade Básica de Saúde da Rasa Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

• Policlínica Almerinda da Conceição Costa (Vila Verde)