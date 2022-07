Surfistas de Búzios são vencedores do "Búzios Surf Pro Am 2022" em Geribá - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2022 07:11

Búzios - Na segunda etapa dos circuitos estaduais Profissional e Junior da Feserj, O “Búzios Surf Pro Am 2022” realizado na praia de Geribá de 30 de junho a 03 de julho pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, dois surfistas buzianos alcançaram o pódio do evento: Paloma Oliveiro e Sunny Pires. Eles foram campeões nas categorias Sub-16 Feminino Sub-18 Masculino. Paloma Oliveiro também levou a prata na categoria na Sub-18 Feminino com o segundo lugar.



O evento contou com a disputa de dez (10) categorias, sendo duas do Circuito Estadual Profissional e oito (08) do Estadual Júnior do Rio de Janeiro. Mais de 150 atletas de várias partes do Brasil participaram das competições.

Relação dos vencedores por categoria:



– Masculino Pro



1º – Cauã Costa



2º – Pedro Neves



3º – Alan Jhones



4º – Krystian Kimerson



– Feminino Pro



1º – Yanca Costa



2º – Gabriela Teixeira



3º – Julia Duarte



4º – Tais Almeida



– Sub-18 Masculino



1º – Sunny Pires



2º – Guilherme Lemos



3º – Rickson Falcão



4º – Rafael Lutfy



– Sub-18 Feminino



1º – Kemil Sampaio



2º – Paloma Oliveiro



3º – Maria Laura Ferreira



4º – Laiz Costa



– Sub-16 Masculino



1º – Rickson Falcão



2º – Vitor Gabriel Lima



3º – Guilherme Lemos



4º – Luan Ferreira



– Sub-16 Feminino



1º – Paloma Oliveiro



2º – Sarah Ozorio



3º – Luana Paes



4º – Sofia Tinoco



– Sub-14 Masculino



1º – Pablo Gabriel



2º – Nathan Hereda



3º – Bernardo Bicalho



4º – Eric Grattz



– Sub-14 Feminino



1º – Sarah Ozorio



2º – Leticia Calleia



3º – Sofia Tinoco



4º – Lanay Thompson