Em apenas seis meses foram realizados mais de mil exames de ressonância magnética em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/07/2022 07:11

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais de mil exames de ressonância magnética (RNM) de janeiro a junho de 2022. A RNM é um exame de alta complexidade e é solicitado para diagnóstico e tratamento mais preciso e assertivo de diversas patologias. É um procedimento eletivo, com data programada, não sendo considerado de urgência e emergência, e é solicitado, após indicação do médico especialista nas policlínicas do município, e ainda, agendados pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde.

“A ressonância é um dos exames mais procurados em todos os municípios. Em Búzios, mesmo sendo um procedimento de alta complexidade, já conseguimos atingir mais atendimentos, em seis meses, do que municípios maiores no período de um ano. Além dos atendimentos acontecerem nas clínicas conveniadas, aqui mesmo na Região dos Lagos, evitando que o munícipe tenha que se deslocar para a capital do estado, como era comum em gestões passadas”, comemora Leônidas Heringer, secretário de Saúde.

A RNM é solicitada para a pesquisa e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Por meio deste exame pode-se diagnosticar doenças como esclerose múltipla, câncer, infartos, fraturas e outras doenças.