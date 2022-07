Dois atletas buzianos vencem Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu- Jítsu Olímpico - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/07/2022 14:41

Búzios - A cidade de Armação de Búzios foi destaque neste final de semana no Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), realizado nos dias 15,16 e 17, na Vila Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Deodoro. Quatro atletas de Búzios, Davi Soares Bittencourt, João Pedro Nicolite, Robésio Ribeiro G. Neto e Vilson trouxeram medalhas para casa. Todos eles recebem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte.

O pequeno Davi S. Bittencourt, morador do bairro Boa Vista e aluno da Escola M. Manoel Antônio da Costa (Mudinho), foi destaque na categoria peso galo mirim (faixa Cinza), com apenas 7 anos, e ficou em primeiro colocado na competição. Outro destaque foi o atleta João Pedro Nicolite, categoria adulto Roxo pesado, que sem sofrer nenhum tipo de punição e finalizando todas as lutas também ficou com a medalha de ouro. Os dois atletas são campeões Mundial de Jiu-Jitsu 2022. Robésio Ribeiro e Vilson ficaram com o segundo lugar (medalha de prata) nas categorias Master 1 – Faixa Azul até 70kg e Master 2.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, disponibiliza transporte para os atletas do município competirem em outras cidades ou regiões, além de oferecer “Bolsa Atleta” para incentivar a pratica dos esportes na cidade.