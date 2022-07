Prefeitura de Búzios - Imagem de internet

Publicado 18/07/2022 13:43

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro antecipou, pelo segundo ano consecutivo, metade do décimo terceiro para todos os servidores públicos municipais da península.

Segundo informações, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Finanças e Arrecadação efetua nesta quinta-feira (14) a antecipação do pagamento de 50% do décimo terceiro salário de todos os servidores municipais.



O município antecipa, pelo segundo ano consecutivo, a primeira parcela do décimo terceiro salário. Mais de 4 mil funcionários públicos serão beneficiados com a iniciativa.



De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a iniciativa de antecipação de 50% do décimo terceira busca a valorização do funcionalismo municipal e aquece a economia com a injeção de mais de R$ 6 milhões no comércio local.