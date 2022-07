Quadras esportivas de Búzios são reformadas - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/07/2022 13:42

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Administração, está realizando a reforma de todas as quadras esportivas do município. As obras estão sendo realizadas simultaneamente nas quadras do Inefi, São José, Tucuns, José Gonçalves, Cem Braças e Vila Caranga.

Todos os locais estão recebendo pintura, troca de alambrado, recuperação das estruturas e rebocos, iluminação, além de instalação de grama sintética nas quadras soçaite (society).

De acordo com o prefeito Alexandre Martins, a manutenção e reforma dos espaços públicos é uma demanda constante da administração: “Também estamos realizando a reforma das academias dos idosos nas praças do Inefi, São José e José Gonçalves, além dos banheiros públicos”.