Publicado 14/07/2022 14:46

Búzios - O Coral Municipal do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira (12), às 19h, no Cine Teatro Rasa, os ensaios para a Cantata de Natal 2022. Todos os preparativos serão realizados às terças-feiras no local.

O maestro Alberto Midon conta com a presença dos novos integrantes, que somados são aproximadamente 120 vozes. Segundo informações, as inscrições foram encerradas dia 15 de junho, porém após a triagem, sobraram algumas vagas. Os interessados devem procurar os responsáveis para se cadastrar no próprio local dos ensaios.