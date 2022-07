‘Arraiá Solidário’ em Búzios arrecadou agasalhos e cobertores na SEDESER - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/07/2022 14:46

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e a Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro promoveram no último final de semana, o 1º Arraiá Solidário no estacionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, com o objetivo de arrecadar agasalhos e cobertores.

A ação contou com barracas de comidas típicas, brincadeiras, roupas temáticas, shows musicais e muita animação entre os presentes. Ao todo foram arrecadadas 337 peças de roupas, 47 casacos, 15 mantas, 15 edredons e 11 cobertores. As doações serão destinadas às entidades assistenciais e à Campanha do Armário Solidário.