Criminosos que praticavam roubos na região são identificados por Imagens do Centro de Monitoramento de Búzio - Divulgação

Criminosos que praticavam roubos na região são identificados por Imagens do Centro de Monitoramento de BúzioDivulgação

Publicado 14/07/2022 14:46

Búzios - O Centro de Monitoramento de Búzios foi acionado no último domingo (10) pela Polícia Militar para auxiliar nas investigações do roubo de uma moto XRE, vermelha, por dois elementos na rua 22, na Rasa. Pelas imagens da câmera, os agentes chegaram ao veículo utilizado no roubo e a direção tomada pelos assaltantes.



Nesta quarta-feira (13), a equipe do Centro de Monitoramento identificou pelas câmeras os criminosos retornando à cidade e acionou imediatamente a PM. Numa ação integrada, Proeis, 5ª Cia da PMERJ, 1º Cia da PMERJ e Policia Civil e com auxílio das imagens do monitoramento, os agentes realizaram um cerco e conseguiram capturá-los na Estrada da Integração em Cabo Frio.

Com as imagens e o reconhecimento das vítimas foi possível recuperar duas motocicletas roubadas e aparelhos celulares. De acordo com a PM, os elementos estavam praticando roubos em toda a Região dos Lagos, e agora estão presos a disposição da justiça.



A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública em 2021 adquiriu novos equipamentos e mudou a sede do Centro de Monitoramento de Búzios para um espaço maior. Atualmente o centro possui 335 câmeras de monitoramento implantadas nas vias urbanas, praças e prédios públicos, e também permite o monitoramento de alarmes dos órgãos públicos. O sistema conta ainda com câmeras de análise de vídeo para detecção de movimentos, leitura de placas integradas e câmera portáteis (bodycam).

'Ver o fruto do nosso trabalho e o investimento do Governo Alexandre Martins auxiliando a Polícia Militar e beneficiando a segurança pública não apenas de Búzios mas da Região dos Lagos nos motiva a continuar no caminho certo que é investir na segurança e propiciar mais qualidade de vida para a população com ações integradas e inteligentes', afirmou com exclusividade ao Dia o Secretário de Segurança e Ordem Pública de Búzios, Sérgio Ferreira dos Santos.