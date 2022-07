Búzios tem inauguração de praça com brinquedo acessível - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/07/2022 14:46

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins inaugurou nesta segunda-feira (11), a nova Praça Emir Freire, em Manguinhos. O local, conhecido como Praça da Bíblia, foi todo revitalizado: novos bancos, mesas, grama sintética com espaço kids, além de um brinquedo acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também foi construído um quiosque e realizado o paisagismo em toda a área da praça.

A família do homenageado, Emir Freire, prestigiou o evento. Seu filho Marquinhos, muito emocionado disse: “Que praça bonita. Confesso que não gostava de vir aqui porque me entristecia. Hoje fico muito feliz, toda vez que passo aqui fico admirando de uma ponta a outra, isso me traz boas recordações, quero agradecer do fundo do meu coração e em nome de minha mãe e de meus irmãos. Todo lugar que tem criança brincando feliz e´ sempre um bom lugar de ficar, muito obrigado”.

Alexandre Martins comentou que a prioridade é arrumar a casa. Que a cidade está sendo arrumada com ele e o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira. “Nós temos muitas frentes de trabalho, a cidade de hoje vai ser diferente de amanhã, porque vai melhorar mais ainda. Nova sinalização em toda a cidade, asfalto no Centro e em breve José Gonçalves e Marinas. Temos escolas e creches para fazer, e muito mais. Eu agradeço a cada um de nossos colaboradores, pois, sem ajuda de vocês, nada disso seria possível”.



O novo brinquedo acessível foi o grande diferencial do evento. Várias pessoas com deficiência experimentaram o novo brinquedo, que pode ser usado por crianças e adultos. Importante ressaltar que toda obra da Prefeitura inclui acessibilidade, para que a cidade seja desfrutada por todos. O evento contou com a presença de várias autoridades municipais, além da Guarda Mirim de Búzios.