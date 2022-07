Prefeitura de Búzios faz reunião com Comandante da Unidade de Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios faz reunião com Comandante da Unidade de Polícia Ambiental do Estado do Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Publicado 18/07/2022 13:43

Búzios - O secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, recebeu na sede da Prefeitura o Comandante da Unidade de Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (UPAM), Coronel Luciano de Vasconcelos. Na pauta, o apoio da Upam nas ações de fiscalização do município.

De acordo com o secretário da Pasta, a ideia é manter o diálogo e efetividade nas ações contra os crimes ambientais. “O apoio da Upam será sempre essencial, principalmente para conter os barcos de pesca industrial de arrastão que destroem nossos recursos e atrapalham nossa pesca artesanal. Também nas ações nas áreas de invasões de áreas públicas verdes e em Unidades de Conservação essa parceria é muito importante”.



Participaram da reunião, além do secretário, o gerente de Fiscalização, Gomes, o presidente da Colônia de Pescadores Z23, Dominique, o líder da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Búzios, vereador Uriel da Saúde e o Secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius.