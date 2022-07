Vaza lista de 'suposto' esquema de rachadinha da ex-Vereadora Gladys Nunes de Búzios, investigada pelo Gaeco - Imagem de internet

Vaza lista de 'suposto' esquema de rachadinha da ex-Vereadora Gladys Nunes de Búzios, investigada pelo GaecoImagem de internet

Publicado 20/07/2022 18:23

Búzios - A ex-Vereadora do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Gladys Nunes foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (20).

A operação faz parte do desencadeamento de um suposto esquema de 'rachadinha' no gabinete da ex-vereadora Gladys, ao qual O Dia noticiou com exclusividade.

Agentes do MP-RJ foram até a casa de Gladys, e segundo informações, em outros endereços ligados a ex-vereadora, apreendendo aparelhos celulares, agendas e objetos pessoais, e ainda, uma vasta documentação.