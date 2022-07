'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubroImagem de internet

Publicado 20/07/2022 18:23

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia disponibilizará nesta sexta-feira (22) transportes para estudantes e seus responsáveis participarem do Festival Sesc de Inverno – 20 anos, na Praça Complexo Esportivo Rasa (Inefi).

No local, serão realizadas intervenções artísticas, atividades de recreação esportiva e oficinas, na sexta-feira (22) e sábado (23), das 10h às 17h. A ação tem por objetivo proporcionar momentos de brincadeiras e práticas esportivas com toda a família no recesso escolar.

Abaixo segue o cronograma com os pontos e horários:

• 2 ônibus com saída: Centro (ponto de João Fernandes) às 12h e 30min e retorno às 17h e 30min.

• 2 ônibus com saída: Baia Formosa (ponto de Posto de Saúde) às 12h e 30min e retorno às 17h e 30min.

• 2 ônibus com saída: Maria Joaquina (ponto do campinho) às 12h e 40min e retorno às 17h e 30min.

Atenção:

Todos os estudantes deverão estar acompanhados dos responsáveis, sem exceção, pois não haverá monitores nos transportes.