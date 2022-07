Grupo Falamansa agita os festejos em homenagem aos 282 anos da Festa da Padroeira de Búzios, Sant’Anna - Divulgação

Grupo Falamansa agita os festejos em homenagem aos 282 anos da Festa da Padroeira de Búzios, Sant’AnnaDivulgação

Publicado 20/07/2022 18:23

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro inicia neste sábado (23), os shows musicais em comemoração aos 282 anos da padroeira da cidade, Sant’Anna. Artistas nacionalmente consagrados como: Grupo Falamansa, Sandro Andrade, João e Fabrício, Forró de Agustina e Banda, Rayssa Keller e Leandro, Victor Stival, as Buzianas e DJ Léa, vão animar os quatros (04) dias de festejos da Padroeira.



O evento é realizado pelos festeiros da Padroeira e Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia em parceria com a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico do município, que tem trabalhado na salvaguarda da mais antiga manifestação de fé e cultura do povo buziano.



Os festejos religiosos tiveram início no domingo (17), com a tradicional Procissão do Mastro, às 18h na Praça Santos Dumont, Centro, até a histórica Capela de Sant’Anna na Praia dos Ossos, onde iniciou a novena, e que segue diariamente até o dia 26, “Dia de Sant’Anna”. Neste dia terá a tradicional ‘Missa Solene’, às 10h30 e a ‘Missa Campal’, às 19h, encerrando às 00h as festividades da Padroeira com a queima de fogos.

A partir deste sábado (23) a programação musical inclui shows, barraquinhas com comidas típicas, eventos esportivos, entre outros. A programação dos shows será realizada em dois palcos distintos: Na praça dos Pescadores e no alto do morro, ao lado da Igreja de Sant’Anna.



Programação:



– Sábado (23)



Palco da Igreja – Sandro Andrade, às 21h.



Palco principal (Pescadores) – João e Fabrício, às 21h30.



– Domingo (24)



Palco da Igreja – Rayssa Keller e Leandro, às 21h.



Palco principal (Pescadores) – Victor Stival, às 21h30.



– Segunda-feira (25)



Palco principal (Pescadores)



Forró de Agustina e Banda, às 21h.



Grupo Falamansa, às 22h30.



– Terça-feira (26)



Palco principal (Pescadores)



As Buzianas e DJ Léa, às 21h.