Secretaria de Segurança e Ordem Pública realiza força tarefa para coibir importunação dos moradores por motos barulhentas - Prefeitura de Búzios

Secretaria de Segurança e Ordem Pública realiza força tarefa para coibir importunação dos moradores por motos barulhentasPrefeitura de Búzios

Publicado 01/08/2022 15:49

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizou na madrugada desta quinta-feira (28), uma ação conjunta com a Polícia Militar 5° CIA de Búzios para realização de força-tarefa para coibir a prática conhecida como “Rolezinho de Motos”.



O levantamento das informações foi realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública de Búzios e possibilitou a abordagem que inibe as atividades dos motociclistas que desrespeitam a ordem com veículos sem placas e escapamentos barulhentos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a ação, que foi planejada e integrada pelo secretário de Segurança Sérgio Ferreira juntamente com o Comandante da 5° CIA Tenente Madureira, as equipes de efetivos da Guarda Municipal Romu, Proeis, 5° CIA e Centro de Monitoramento do Município de Búzios obtiveram êxito e garantiram a ordem e descanso da população.