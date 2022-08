Festejos de 282 anos da festa de Sant’Anna no município se encerram no último sábado - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/08/2022 15:49

Búzios - No último sábado (30), o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Romano Lorenzi, representando o prefeito Alexandre Martins, participou da celebração oficial de encerramento dos festejos dos 282 anos da festa de Sant’Anna, padroeira da cidade.



A celebração foi realizada no Morro da histórica Capela de Sant’Anna e contou com a realização de Missa em Ação de Graças, presidida pelo Pároco de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, Padre Cosme Navarro e em seguida houve a cerimônia de posse dos festeiros para o próximo ano, além da prestação das contas e “Arrancação do Mastro da Padroeira”, que conforme a tradição fica sob a responsabilidade dos novos festeiros.

Na ocasião, o secretário da pasta agradeceu a Comunidade de Sant’Anna pela realização da festa que foi um sucesso e reafirmou o compromisso para que o mesmo ocorra no ano de 2023. O Pároco da cidade, Padre Cosme Navarro agradeceu por todo apoio que a prefeitura ofereceu e que tem sido fundamental para a realização das festas que manifestam a fé e cultura do povo buziano.