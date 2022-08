Búzios desponta na Região dos Lagos como referência em saúde, vira um canteiro de obras e alavanca o Turismo - Divulgação

Búzios desponta na Região dos Lagos como referência em saúde, vira um canteiro de obras e alavanca o TurismoDivulgação

Publicado 16/08/2022 17:12

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro vive um novo tempo e desponta na Região e no estado, saindo na frente, virando um verdadeiro canteiro de obras, que incluem retomadas de obras abandonadas pelo governo anterior e as anunciadas como promessas de campanha do Prefeito Alexandre Martins, conquistando números consideráveis na saúde e no turismo e se consagrando como a cidade mais badalada do Brasil.

Da Rasa, bairro que recebe a maior atenção de todos os tempos, até o Centro e as praias paradisíacas, é possível ver obras de infraestrutura e asfaltamento, operação tapa-buracos, reformas de praças e escolas, inaugurações de espaços públicos destinados a população, e ainda, conta com o maior calendário de eventos da Região dos Lagos, trazendo shows de artistas famosos e renomados, movimentando a rede hoteleira do balneário e aquecendo a economia:'O calendário de eventos anunciado pelo Prefeito Alexandre Martins no início do ano, e cumprido a risca, tem elevado a taxa de ocupação e feito Búzios bater recorde e lotação histórica nos hotéis e pousadas, alavancando a nossa economia, nossa gastronomia e claro, valorizando nossas belezas naturais e pontos turísticos', afirma Sérgio de Souza, empresário de Búzios que destaca ainda que a temporada de 2022-2023 dos transatlânticos está lotada e confirmada no balneário.

Na saúde, Búzios tem realizado mutirões de consultas e cirurgias, desafogando uma longa fila de espera herdada, além de obter os melhores números de combate a covid-19, sendo a cidade da Região dos Lagos com a menor taxa de letalidade do coronavírus.

Nesta semana, a península mais famosa do Brasil, fará mais um evento de prestação de contas, o segundo neste ano de 2022, onde divulgará ainda o cronograma de novas obras: 'Faço questão de trazer transparência a população buziana e prestar contas de tudo que estamos fazendo, cumprindo o que prometi e ainda, lutando para fazer ainda mais para as famílias buzianas, que há anos não viam crescimento, organização, melhorias e avanços consideráveis na cidade. Com recursos próprios, economia e gestão, conseguimos avançar, mesmo enfrentando uma pandemia como a da Covid-19. Pela primeira vez também, Búzios consegue atrair recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, graças ao nosso diálogo e parceria com o Governador Cláudio Castro, realizando obras grandes que há anos eram ansiadas pelos buzianos', afirmou com exclusividade ao Dia, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.

Autódromo, centro de referência para os idosos, nova e primeira sede da Guarda Municipal e muitas outras obras são aguardadas para muito em breve no município de Búzios.