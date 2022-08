1ª Etapa do Circuito Buziano de Futvôlei agita a praça do Inefi no fim de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 12/08/2022 14:50

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio do Gabinete do Prefeito, apoiou a realização da 1ª Etapa do Circuito Buziano de Futvôlei, que aconteceu no último sábado (06), na praça do Inefi, no bairro da Rasa.

O evento contou com a participação de vários atletas da cidade, que durante todo o dia participaram das rodadas do torneio com muita desenvoltura e animação.

O Circuito de Futvôlei teve a sua estreia com sucesso de público e participação e a prefeitura ofereceu toda a estrutura para a sua realização. O evento foi uma idealização do vereador Gugu de Nair e a próxima etapa tem a previsão de acontecer em setembro, os vencedores foram contemplados com troféu e brindes.



A classificação da 1ª Etapa do Circuito Buziano de Futvôlei foi a seguinte:



1º lugar: Pedro Menezes e Guilherme Lopes

2ºlugar: Markus Marmelo e Lucas Vaz

3º lugar: Pedro Santos e Léo