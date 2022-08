Búzios inicia implantação de novo sistema de automatização da Saúde - Imagem de divulgação

Búzios inicia implantação de novo sistema de automatização da SaúdeImagem de divulgação

Publicado 12/08/2022 14:51

Búzios - A Prefeitura de Búzios, visando a real automação da rede de Saúde do município para melhor atender à população, iniciou o processo de mudança do sistema digital de protocolo e atendimento. O objetivo é integrar a Secretaria de Saúde, Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), policlínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) gerando mais agilidade e transparência, além de benefícios, como a ação integrada entre usuários da rede pública municipal, via WhatsApp, com os serviços de saúde.

O munícipe poderá marcar consultas e exames online. Ser avisado do dia, tendo a possibilidade de confirmar ou desmarcar, receber automaticamente resultados e também orientações, ser informado de campanhas e também mudanças com antecedência, entre outras novidades.

O plano de implantação total da automação integral será de seis meses, e a primeira ação foi a de identificação de falhas existentes no antigo sistema, por isso a necessidade de que alguns munícipes atualizem o cadastro. O objetivo é corrigir equívocos e problemas que geram lentidão e imprecisão no atendimento ao usuário morador de Búzios. Este processo estará terminado no mês de setembro.

Uma nova empresa está responsável pelo processo de automação da rede e todos os processos de Saúde serão, por meio do novo sistema, atualizados e disponibilizados automaticamente no Portal da Transparência.