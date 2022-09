Vacinação Antirrábica para cães e gatos dia 24 de setembro em Búzios - Prefeitura de Búzios

Vacinação Antirrábica para cães e gatos dia 24 de setembro em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 14/09/2022 14:45

Búzios - No dia 24 de setembro, das 8h às 16h, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a Campanha de Vacinação Antirrábica 2022. O Dia traz a lista com os locais de vacinação que serão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS):

Olavo da Costa (Vila Verde)

Arpoador (Arpoador-Cruzeiro)

Lilson M de Souza (Cem Braça)

Benildo Motta (São José)

José Gonçalves (José Gonçalves)

Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)

Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

Haroldo Francisco Ceravolo (Brava).

Policlínica

Policlínica Municipal em Vila Verde

A Gerente do Controle de Zoonoses, Cláudia Valéria, alerta que, os tutores devem levar seus cães e gatos com idade a partir de 4 meses de idade, independentemente do peso ou raça, desde que não tenham sido vacinados na rede particular nos últimos doze meses. “Os animais precisam estar saudáveis, e àqueles que estiverem doentes ou convalescentes devem aguardar total recuperação. As fêmeas gestantes também não podem receber a vacina. ”, comenta e reforça: “Os cães mordedores e das raças “pitbull”, “rottweiller”, “mastim napolitano”, por exemplo, devem estar com focinheira. Gatos tem prioridade e devem ser transportados em caixas apropriadas, evitando fugas e acidentes. ”.

Ainda de acordo com informações, a pessoa que levar o pet deve ser maior de 18 anos e ter capacidade de conter o animal. Para evitar acidentes, a distância entre um condutor e outro na fila é de dois metros. Condutores idosos terão preferência na vacinação de seus pets. É aconselhável que mulheres grávidas não se exponham no ambiente de vacinação, porque, em caso de imunidade baixa, há risco de contaminação.