Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, o Clean Up Day será realizado na Praia do Forno em BúziosImagem de internet

Publicado 14/09/2022 14:45

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente Pesca e Urbanismo (Seapur) promove neste sábado, a partir das 10h, na Praia do Forno, ações do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, o Clean Up Day, que acontece mundialmente no dia 17 de setembro.

Serão realizadas ações de limpeza das restingas e ecossistemas da Praia do Forno e ações sobre conscientização ambiental dirigida à população e aos frequentadores da praia.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo está com inscrições abertas para participação de voluntários. Para participar deste importante evento ambiental, basta acessar e preencher o formulário no link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxuBqka6Z8VlcjbNXF9srD-qQhzaC_36SXwpoKcEeQ9dDgfw/viewform

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que une 191 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta. Em um único dia! No dia 17 de setembro de 2022, o Dia Mundial da Limpeza acontecerá pela 5ª vez. Desde 2018, 50 milhões de pessoas saíram e limparam suas cidades, rios e comunidades dos resíduos.

No ano passado, o Clean Up Day contou com a participação de 5 milhões de voluntários em 180 países. Faça parte desse grande movimento você também.