Búzios promove o "Projeto Trilhas Ambientais com Piquenique Quilombola" voltado a imersão ambiental e cultural na Educação Infantil - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/09/2022 14:45

Búzios - Durante o mês de agosto, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio promoveu o projeto “Trilhas Ambientais com Piquenique Quilombola” que contou com visita dos alunos das creches do município nas Áreas de Proteção Ambiental (APA), localizadas no bairro da Rasa, Mangue de Pedra e praia Gorda.

Na quinta-feira (08), as crianças das creches Nobelina e Maria Rita, participaram da aula que é um momento de imersão ambiental e cultural que propicia aos pequenos integrantes da Educação Infantil um passeio ecológico que visa além da imersão cultural, o despertar sob outros ângulos além da sala de aula.

Com a experiência, as crianças contextualizam o aprendizado experimentando vivências nas quais são levadas a observar, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantando hipóteses e consultando fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações.

O conhecimento de valor ambiental é de extrema importância, pois a cidade dispõe de muitos lugares especiais, entre eles estão os pouco explorados: Mangue de Pedra e praia Gorda, o objetivo é apresentar as localidades e também diversificar a forma de aprendizado com atividades interativas e cativantes.