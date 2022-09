Apesar de recurso negado pelo TRE Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, continua no cargo e defesa afirma reverter situação - Imagem de internet

Publicado 10/09/2022 16:59

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi pego de surpresa com mais uma notícia política onde o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu em julgamento recursal pela cassação dos mandatos do prefeito Alexandre Martins (PL), e do vice-prefeito Miguel Pereira (PL). Em tese, por enquanto, nada muda no balneário, já que o Prefeito Alexandre Martins e o seu Vice permanecem no cargo e a decisão do TRE cabe recurso.

Segundo informações, o processo se refere a abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio e foi decidido por 5 votos a 2 pelo Tribunal. Além da cassação dos diplomas dos eleitos, a decisão do órgão colegiado manteve a inelegibilidade dos mandatários pelo prazo de 08 (oito) anos e determinou a realização de eleições suplementares em Armação dos Búzios na decisão desta sexta-feira (09).

'O TRE/RJ na tarde desta sexta-feira, 09/09/2022, decidiu por 5 x 2, pelo desprovimento do recurso de Alexandre e Miguel, determinando a cassação dos diplomas obtidos nas Eleições de 2020. Desta decisão cabe recurso de Embargos de Declaração ao próprio TRE e, se necessário, posteriormente Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, este que decidirá definitivamente a questão das Eleições de Búzios.

No presente momento nada muda com o mandato do prefeito Alexandre, que continuará normalmente exercendo suas atividades. Aguardamos com tranquilidade os próximos passos do trâmite processual, confiantes que o TSE reformará completamente esta decisão mantendo no cargo o prefeito e vice-prefeito que o povo de Búzios escolheu nas Eleições 2020', afirmou Pedro Canellas, advogado dos representados Alexandre e Miguel, Prefeito e Vice de Búzios.

'Continuo acreditando na Justiça e entendendo que esta instabilidade política é ruim para a nossa cidade, haja visto o que vivemos num governo passado por aqui, porém, por serem processos diferentes, distintos e questões totalmente diferentes e termos ainda, decisão favorável a nós, sigo trabalhando incansavelmente para realizar o melhor governo que Búzios já teve, pois a nossa cidade merece', declarou Alexandre Martins com exclusividade ao Dia.