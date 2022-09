Prefeitura de Búzios avança na execução das obras de reforma do Hospital Municipal Rodolpho Perissé - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/09/2022 13:55

Búzios - O secretário de Saúde de Búzios Leônidas Heringer esteve, nesta segunda-feira (5), vistoriando a obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), junto à coordenadora administrativa da unidade, Laís Melo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acelerou o andamento das obras. São cerca de 20 milhões investidos, envolvendo o Centro Cirúrgico, sala para a realização de tomografia computadorizada, Centro de Terapia Intensiva (CTI), Centro de Material Estéreo (CME), e o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI).



O CDI é o local onde são realizados todo e qualquer tipo de exame por imagem, como raios-x, mamografia, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, entre outros. No prazo de 15 dias já estarão prontos o CTI e o CMT, além do CDI, que terá uma entrada especial pela parte de trás do hospital, otimizando os espaços e evitando aglomerações e obstrução dos corredores de acesso aos leitos de enfermaria e outras dependências do HMRP.

Leônidas explica que já foi realizada a ampliação do Centro Cirúrgico e que faz parte da reforma geral para o próximo ano a maternidade: “Em duas semanas entregamos CTI, CME e em seguida o centro de imagens, e o CDI. Tudo dentro do planejado, como foi divulgado pelo prefeito Alexandre Martins no início do ano. Trabalho sendo realizado sem causar transtornos ao atendimento cotidiano da unidade”, explica o secretário.