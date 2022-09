Expectativa para o verdadeiro Festival Gastronômico da Região dos Lagos, o 'Degusta Búzios' - Divulgação

Publicado 05/09/2022 16:50

Búzios - São altas as expectativas para o verdadeiro Festival Gastronômico da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o 'Degusta Búzios'. Realizado em outubro, a primeira edição se consagrou num sucesso, vendendo mais de 60 mil pratos, agitando o balneário mais charmoso do Brasil durante os três fins de semana do mês de outubro.

Com uma ampla divulgação em todos os meios de mídia sérios e de renome nacional, o 'Degusta Búzios', festival gastronômico apoiado pela Prefeitura de Búzios, atraiu milhares de pessoas e aqueceu a economia da cidade, movimentando alguns milhões de reais em consumo, degustação, visitas e hospedagens, além de negócios e marcar a retomada econômica do balneário pós pandemia.

O maior, melhor e verdadeiro festival gastronômico, 'Degusta Búzios' acontecerá em outubro e já causa expectativa aos moradores, turistas e visitantes e promete surpreender, com uma organização impecável, padronização, um preço que cabe no bolso de todos, típico para um festival gastronômico de fato e com uma culinária que é referência mundialmente, além do clima bucólico e do charme que Búzios tem e oferece a quem aprecia.

'Podem até tentar, copiar, mas o único, verdadeiro e aguardado Festival Gastronômico da Região dos Lagos é o Degusta Búzios em outubro na cidade mais badalada do Brasil', afirmam os organizadores com exclusividade ao Dia.