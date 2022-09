Prefeitura realiza campanha de saúde nas comunidades quilombolas de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/09/2022 16:50

Búzios - Uma campanha de saúde junto às comunidades de remanescentes quilombolas de Búzios será realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde nos meses de setembro e outubro. Os testes rápidos para o diagnóstico de hepatites virais, sífilis e HIV, acontecerão primeiro na sede do Quilombo da Baía Formosa, nos dias 23 e 24, das 9h às 17h. No mês de outubro será realizado também no Quilombo da Rasa. A ação tem o apoio do Laboratório de Virologia Molecular IOC/Fiocruz e o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/MS).

“A saúde é um direito de todos. Em Búzios nenhum grupo humano ficará de fora do atendimento, em especial o preventivo. É uma diretriz dada pelo prefeito Alexandre Martins à Secretaria de Saúde, e todos que a compõem estão empenhados nessa missão”, expressou o secretário Leônidas Heringer.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma da importância dos testes rápidos para o diagnóstico de doenças, consequentemente, agindo tanto na diminuição da transmissão, quanto no número de agravantes e de mortalidade.

É preciso que os membros da comunidade levem cartão do SUS e caderneta de vacinação.