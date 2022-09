Praia Rasa será urbanizada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/09/2022 16:50

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro continua com o seu cronograma de obras e infraestrutura no balneário e começou em agosto a urbanização da servidão de acesso à Praia Rasa. O novo espaço já começa a tomar forma com a fundação das instalações.

No local será construído quiosque com mesas e cadeiras, espaço infantil, academia para a terceira idade, estacionamento, jardineiras, calçadão com acessibilidades, além de adaptações nos banheiros masculinos e femininos.

Segundo o prefeito Alexandre Martins, a urbanização trará conforto e lazer para os moradores e turistas que frequentam o local.