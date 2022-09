Homem põe fogo na mulher em Búzios e município registra mais um caso de feminicídio - Divulgação

Homem põe fogo na mulher em Búzios e município registra mais um caso de feminicídioDivulgação

Publicado 04/09/2022 14:21

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos além de ter sido o único a realizar barreiras sanitárias eficientes na época do auge da pandemia da Covid-19 e de ter ampliado o seu número de leitos, com a introdução de um Hospital de Campanha, e não tendas como se viu em outros municípios da Região, numa administração austera do dinheiro público, investiu durante este ano de 2002, mais de R$ 20 milhões na reforma do Hospital Municipal Rodolpho Perissé.

O resultado dos altos investimentos na área da Saúde se traduz nos números, fazendo com que Búzios saia na frente e conquiste o menor número na taxa de letalidade contra o coronavírus e ainda uma taxa de mortalidade abaixo da média nacional, comparada a Hospitais de referência no Brasil.

Segundo informações, mantendo o Hospital de Campanha, ao lado do Rodolpho Perissé, o processo de reforma do Hospital Municipal com mais de R$ 20 milhões investidos, está em ritmo acelerado e sem causar transtornos ou atrapalhar o funcionamento da unidade.

'Manutenção e adequação para implantação do CTI, inauguração da terceira sala no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal, revitalização da ala pediátrica, inauguração da sala lilás, mutirão de cirurgias e filas zeradas na rede pública de saúde, são algumas das conquistas e dos avanços que o investimento de mais de R$ 20 milhões na reforma do Hospital Municipal Rodolpho Perissé proporciona uma saúde mais humana, melhor e avançada para os buzianos e para todos', afirmou com exclusividade ao Dia, Leônidas Heringer, Secretário de Saúde de Búzios.

'Melhorar, ampliar e humanizar a saúde de Búzios é uma questão de honra para mim, que fui eleito para isso e para fazer história na cidade como o Prefeito que cuidou da península não só com obras e infraestrutura, que estamos fazendo, mais na saúde, educação e melhoria de vida para o buziano, para o morador', declarou ao Dia, Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.