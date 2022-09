Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios realiza curso de formação profissional - Prefeitura de Búzios

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios realiza curso de formação profissionalPrefeitura de Búzios

Publicado 08/09/2022 13:55

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia realizou nesta segunda (05) e terça-feira (06), um curso de formação profissional direcionado à equipe técnica responsável por operar o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec).

O Simec é um portal operacional e de gestão do Ministério da Educação (MEC) que abrange os assuntos relacionados às finanças na área da educação. Os gestores verificam os orçamentos e monitoram as propostas on-line do governo federal na área da educação, verificando o andamento dos Planos de Ações Articuladas (PAR) em suas cidades.

A capacitação mapeia e detalha o módulo Plano de Ações Articuladas (PAR), o seu objetivo é possibilitar a garantia de melhorias na gestão municipal, bem como auxiliar nas tomadas de ações na área de infraestrutura educacional. O entendimento do orçamento facilita os avanços na execução dos trabalhos visando as melhorias nas políticas públicas ofertadas à população.

De acordo com a secretária da pasta, Carla Natália: “Planejar, pensar em estratégias, administrar as finanças e fazer a gestão de pessoas são outras possibilidades de aperfeiçoamento”.

O prefeito Alexandre Martins compareceu e parabenizou a ação ressaltando a importância das práticas voltadas às melhorias e aperfeiçoamento na mão de obra dos profissionais.