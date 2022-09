Alexandre Martins visita Alto da Boa Vista e loteamento Pórtico de Búzios neste feriado de 7 de setembro - Prefeitura de Búzios

Alexandre Martins visita Alto da Boa Vista e loteamento Pórtico de Búzios neste feriado de 7 de setembroPrefeitura de Búzios

Publicado 08/09/2022 13:56

Búzios - O prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, junto com o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira estiveram neste feriado de 7 de setembro visitando os bairros Alto de Boa Vista e loteamento Pórtico de Búzios. Os locais receberão obras de drenagem e pavimentação nos próximos dias.

Na ocasião, o gestor anunciou que no Alto da Boa Vista mais de 23 ruas serão contempladas. As obras começam dentro de 10 dias, e as manilhas da drenagem já chegaram em vários locais.

No loteamento Pórtico de Búzios, as três (03) ruas que faltaram no passado, serão concluídas a partir da próxima semana, garantiu o secretário de Obras, Miguel Pereira.