Primeiro 'MPBúzios' com grandes nomes da música popular brasileira agitará o balneário em setembro Prefeitura de Búzios

Publicado 09/09/2022 14:17

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos apresenta, na próxima semana, a partir do dia 15 de setembro até o dia 18, o evento 'MPBúzios' com grandes nomes e estrelas da música popular brasileira. Os shows gratuitos acontecerão na Praça da Ferradura a partir das 20 horas.

O aguardado evento faz parte do calendário anual de eventos do balneário mais charmoso e procurado do Brasil, divulgado desde o início do ano em entrevista coletiva que contou com a presença de O Dia.

No dia 15 de setembro, o MPBúzios traz na Praça da Ferradura o cantor Jorge Vercilo, seguido de Ivan Lins no dia 16, Fernanda Abreu no dia 17 e Maria Gadú no dia 18 de setembro, sempre a partir das 20 horas.

'Existe uma grande expectativa para o MPBúzios, mais um evento de qualidade para os amantes da boa música popular brasileira e que promete movimentar o balneário e fomentar ainda mais a economia da cidade', afirma os organizadores.