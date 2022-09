Primeiro Encontro de Numismática e Multicolecionismo acontece nos dias 15, 16 e 17 em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/09/2022 14:45

Búzios - O Espaço Cultural Zanine promoverá nos dias 15, 16 e 17 de setembro, o 1º Encontro de Numismática e Multicolecionismo de Búzios, das 9h às 19h. O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico em parceria com as secretarias de Turismo e Educação, Ciência e Tecnologia.



O encontro terá palestras para os alunos da rede municipal e colecionadores, exposição de fotografias de moedas do mar, exposição de antiguidades, noite de autógrafos dos livros: Dinheiro no Tempo e Moedas Obsidionais Holandesas no Brasil, além de numismatas disponíveis no local para fazer avaliação e comercialização de moedas, cédulas e medalhas.