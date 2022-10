Búzios conquista a certificação Bandeira Azul - Divulgação

Publicado 04/10/2022 14:02

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio acaba de conquistar a certificação do selo 'Bandeira Azul'. A paradisíaca Praia do Forno, no balneário, foi certificada para a temporada 2022/2023.

A decisão foi tomada pelo júri internacional do programa que certificou 29 praias e 11 marinas do Brasil, todas consideradas aptas para receber a premiação. As 40 bandeiras serão entregues mo dia 11 de novembro, numa cerimônia que será realizada em Niterói. Todas terão que ser hasteadas até o dia 15 de dezembro, sob pena de perder o selo internacional de qualidade na temporada.

A Bandeira Azul garante a qualidade na gestão ambiental de praias e marinas por todo o mundo e tem como objetivo, conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e turístico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em gestão, qualidade, proteção e educação ambiental.

Para se qualificar para o prêmio Bandeira Azul, importante selo para o turismo nacional e internacional, uma série de critérios e exigências precisam ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.