Búzios participa da maior Feira Internacional de Turismo da América Latina na Argentina - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/10/2022 14:02

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, está presente com um estande de divulgação da cidade na Feira Internacional de Turismo (FIT), na Argentina, a maior da América Latina. O evento iniciou sábado (01) e termina nesta terça-feira, 04 de outubro.

A solenidade de abertura da feira reuniu as principais autoridades do setor, além de importantes referências nacionais e internacionais de turismo, como: agências, operadores, companhias aéreas, entre outros. São mais de 70 mil visitantes nos quatro (04) dias de evento, na busca de melhores opções do setor, em conjunto com um público profissional ávido por encontrar os principais e mais qualificados fornecedores para seus negócios.

O Prefeito Alexandre Martins também participa do evento nesta segunda-feira (03) e terça-feira (04), junto com o Secretário de Turismo, Maycon Siqueira, onde estarão participando de uma coletiva de imprensa no local, cujo o principal objetivo é reunir operadores de turismo de todo o mundo, em especial os da América Latina.

Na ocasião, Alexandre Martins foi entrevistado por todos os veículos de comunicação presentes no evento, e disse que Búzios é o maior destino Argentino: “Estou muito satisfeito pela recepção e maravilhado com a grandiosidade do evento. Nossa cidade é rota dos argentinos, além da casa de muitos conterrâneos. É uma honra participar e divulgar nossa cidade na FIT’

A comitiva buziana leva na bagagem vídeos e fotos das belezas naturais do município, bem como os principais pontos turísticos, vasta gastronomia, opções de hospedagem, entretenimento, eventos, entre outras atrações da península. Também propagam a diversidade de cultura, bem como a receptividade do povo buziano.



Estão participando da FIT, o prefeito Alexandre Martins, o secretário de Turismo Maycon Siqueira, o coordenador de Comunicação Ronald Pantoja, a coordenadora de Turismo Patrícia Burlamaqui, a gerente de Promoção Turística Karla Souza, Maria Eduarda e Cristiano Marques do Búzios Convention & Bureau, além dos vereadores Josué Pereira e Niltinho de Beloca.