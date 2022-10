Milhares de pessoas participam da terceira edição do "Wine In Búzios" - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/10/2022 14:01

Búzios - A 3ª edição do “Wine In Búzios está atraindo milhares de pessoas na cidade mais badalada do Brasil. O festival que une vinho, gastronomia e cultura chegou à Búzios dia 30 de setembro, e só termina dia 09 de outubro.

Uma das principais atrações é a Feira de Vinhos que acontece nos finais de semana (30/09, 01 e 02, 07, 08, e 09/10) na Praça Santos Dumont, no Centro com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo. Neste final de semana o local ficou lotado por conta dos shows e degustações.

São 10 dias com experiências como cursos, workshops, palestras, almoços, jantares, passeios, degustações, happy hours, harmonizações, encontros com especialistas, feiras e muito mais.



Além disso, o Festival tem a presença de experts, produtores, enólogos, sommeliers e a



participação de hotéis, bares e restaurantes parceiros, que juntos estão compartilhando



seus conhecimentos no mundo dos vinhos, proporcionando o sumo da enogastronomia.