Conheça a Praia do Forno, 'Bandeira Azul' de BúziosDivulgação

Publicado 05/10/2022 15:30

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, conhecido e disputado destino turístico, um dos mais visitados do Brasil, acaba de obter o selo 'Bandeira Azul'. A praia escolhida pelo comitê internacional responsável pela certificação foi a Praia do Forno, paradisíaca, bucólica e ainda desconhecida.

A Praia do Forno tem um mar tranquilo e de águas claras, areia cor de rosa, proporcionando muito charme ao destino, e um conjunto de rochas e vegetação emoldurando a praia de apenas 50 metros de extensão, o que torna o ambiente ainda mais aconchegante.



No canto direito você pode atravessar as pedras e acessar uma pequena praia que se forma no local durante a maré baixa, sendo um dos cenários mais belos de Búzios.

A Praia do Forno está localizada na mesma região da Praia da Foca e da Praia Brava. Partindo do centro, siga pela Estrada da Usina Velha, Avenida do Forno e Rua Vinte e Um. Há diversos estacionamentos gratuitos no local, além de áreas de Zona Azul.