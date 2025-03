Regularização Fundiária Urbana (REURB) - Ascom

Publicado 21/03/2025 14:55

Búzios - A Prefeitura de Búzios realizará, na próxima terça-feira (25), uma reunião com moradores do bairro da Ferradurinha, com o intuito de iniciar o processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no local. A reunião acontece na Rua Caminho da Ferradurinha, nº 23, na casa da Senhora Linda, às 18h30. Neste primeiro momento, será efetuada a regularização dos moradores das ruas Caminho da Ferradurinha e Alcídia Antunes Fernandes.



Na reunião, os técnicos da Subcoordenadoria de Habitação explicarão como funciona o processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) do município, quais benefícios os moradores terão e quais documentos são necessários para a realização do cadastro, além de fornecer os dados e o telefone para contato.



No mês de março, uma equipe da Habitação fez um levantamento da ocupação e infraestrutura existentes na localidade e foram identificados três (3) conjuntos de ocupações denominados grupos a serem regularizados através do processo do REURB.



O processo de REURB é um procedimento instituído pela Lei Federal nº 13.465/2017, com o objetivo de garantir vários direitos aos moradores dos bairros que foram ocupados de forma informal ou irregular, assegurando o direito até o título de propriedade (RGI). Com a regularização fundiária, vários benefícios serão assegurados aos moradores.



Entre eles estão:



- Direito ao título de propriedade Matrícula (RGI) segurança jurídica para as famílias que antes só possuíam a posse de sua casa.

- Direito a transmitir de forma legal (Doação) para seus familiares.

- Direito a obter empréstimo bancário tendo como garantia a sua casa legalizada.

- Valorização do patrimônio das famílias beneficiadas.

- Reconhecimento pelo poder público da Legalização da sua casa dentro do bairro com identificação das Ruas, Quadras e lotes.

- Levando infraestrutura através de obras públicas.