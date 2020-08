'O coronavírus foi o instrumento doloroso de melhoria social e humana', declara Acioli Jr, lançando seu novo livro

Cabo Frio - O cabo-friense de 42 anos, professor da rede pública de ensino, Acioli Junior, prova com o lançamento do seu novo livro, o terceiro publicado, "Relatos de uma Quarentena", que a pandemia do coronavírus que acometeu o Brasil e o mundo, também serviu, ou serve, de inspiração e aquele momento de pensar, refletir e rever a vida e a realidade do viver.

Com três graduações no currículo, sendo duas licenciaturas, uma em História e outra em Filosofia e uma como Tecnólogo em Gestão Ambiental, mais quatro pós graduações nas áreas da Filosofia, Sociologia, História e cultura afro-brasileira e História do Brasil e ciência das religiões, um MBA em planejamento e gestão ambiental, o autor ainda é mestre em ensino de História, sua paixão, pela UFF e arrumou tempo, para escrever e dissertar em 47 artigos, que ele apresenta em sua nova obra.

'O livro é um diário social, uma análise crítica de tudo mais significativo que aconteceu durante essa pandemia. São reflexões que versam sobre os impactos sociais da covid-19, análises da conjuntura política e de políticos, do aumento do feminicídio durante a quarentena, das desigualdades sociais que se avolumaram, e sobretudo, o livro traz uma mensagem de esperança e de compaixão, esperando que tudo passe rápido', nos conta o autor.

Acioli Junior acredita que o vírus foi o instrumento doloroso de melhoria social e humana, na esperança que a humanidade evolua, progrida e que nasça uma civilização melhor após a pandemia do novo coronavirus. 'Relatos de uma quarentena narra e analisa criticamente tudo aquilo que vivemos, vimos e sentimos durante o período de quarentena', afirma o polêmico professor. O lançamento da obra será no dia 25 de agosto e no dia 4 de setembro será realizada a noite de autógrafos no Charitas em Cabo Frio.

