Prefeitura de Cabo Frio contrata 409 pessoas em 15 dias após 'demissões' para cortar gastos

Cabo Frio - Parece que asrealizada pelo prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano Moreno, do DEM dedarealizada no dia 11 de agosto de 2020 através de decreto número 6.312 - como você lê aqui em O Dia https://odia.ig.com.br/cabo-frio/2020/08/5969724-demissao-em-massa-dos-comissionados-na-prefeitura-de-cabo-frio.html#foto=1 - com a desculpa de enxugar a máquina pública e a folha de pagamento, reduzir despesas e fazer uma suposta reestruturação administrativa, devido a queda na arrecadação dos royalties e ainda os reflexos financeiros da quarentena e da pandemia do coronavírus não passaram de historinha ou uma troca de seis por meia dúzia.