Mais de 900 toneladas de lixo é recolhido em Cabo Frio durante fim de semana prolongado

Cabo Frio - Durante o feriadão da Independência (7), a Comsercaf recolheu mais de 900 toneladas de resíduos pela cidade. Somente nas praias foram cerca de 200 toneladas, sendo 100 nas praias do Forte e Foguete, 78 nas Conchas e Peró, e 20 em Tamoios. O número supera a quantidade de lixo recolhida no ano passado: 896 toneladas.



Na Ilha do Japonês, as equipes utilizaram uma embarcação para fazer a retirada do lixo produzido pelos frequentadores. Entre os itens recolhidos estavam latinhas, garrafas pet, copos plásticos, sacolas plásticas, canudos, entre outros.



“A Comsercaf realiza ações de conscientização e apoia ainda campanha de limpeza das praias. Porém, no fim de tarde a praia está repleta de lixo. O frequentador é responsável pelo lixo produzido e não deve deixar nas areias das praias, como também não deve jogar lixo nas ruas. É papel de cada cidadão preservar e cuidar a cidade em que vivemos e do meio ambiente”, explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.