Um mês após demissões de comissionados, Prefeitura de Cabo Frio contrata 763 novos servidores

Cabo Frio - Um mês após a Prefeitura Municipal de Cabo Frio demitir, em decreto, cerca de 1.240 funcionários públicos em cargos de comissão, com a justificativa de redução de gastos e adequação da folha de pagamento à nova realidade econômica do município e ainda com a afirmativa de uma reestruturação administrativa, o Governo do Prefeito Dr. Adriano do DEM já contratou 763 novos servidores comissionados.

primeiros 15 dias após as demissões, que já registrava uma contratação de 409 novos servidores na Prefeitura Municipal, o que representava cerca de 32% dos servidores exonerados, e agora, passado um mês, as novas 763 contratações correspondem a 61% referente aos 1.240 demitidos em 11 de agosto de 2020 através de decreto número 6.312. Em matéria anterior aqui em O Dia - https://odia.ig.com.br/cabo-frio/2020/09/5982451-prefeitura-de-cabo-frio-contrata-409-pessoas-em-15-dias-apos--demissoes--para-cortar-gastos.html - trouxemos um balanço dos

Segundo levantamento nos portais oficiais da Prefeitura, somente na sexta, dia 4 de setembro, início do fim de semana prolongado a Prefeitura contratou 126 pessoas e no sábado, dia 5 de setembro, véspera do feriado de independência foram oficializadas 168 nomeações.

Procurada pelo O Dia, a Prefeitura de Cabo Frio informa que foram mantidas as funções consideradas essenciais, como consta no decreto 6.312. de 11 de agosto de 2020. Todas as informações com a reestruturação estão disponíveis no Portal da Transparência.