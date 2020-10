José Bonifácio, candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo PDT Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 23/10/2020 08:54 | Atualizado 23/10/2020 09:26

Cabo Frio - O candidato a Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio do PDT, teve o seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral nesta quinta-feira (22). Com ele, já são 10 candidatos aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ao pleito municipal deste ano.

'Isto posto, julgo improcedente as impugnações propostas pela 'Coligação Aliança para reconstruir Cabo Frio' e pelo Ministério Público Eleitoral e defiro o registro de candidatura de José Bonifácio Ferreira Novellino ao cargo de Prefeito nas eleições municipais de 2020 em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com o nome de urna José Bonifácio, uma vez que atendidos os requisitos legais e não haver para o candidato causas de inelegibilidades', afirma a sentença da Justiça.

Anderson Macleyves do PMN, Capitão Diogo do PSDB, Cris Fernandes do PSD, Dirlei Pereira do PTC, Dr. Serginho do Republicanos, Dr. Adriano do DEM, José Bonifácio do PDT, Professor Betinho do PSOL, Professor Fernando de Oliveira do UP e Rodrigo Gurgel do PSL são os candidatos deferidos ou liberados pelo Justiça Eleitoral para concorrerem as eleições municipais do dia 15 de novembro deste ano. O candidato Marquinho Mendes do MDB ainda consta aguardando julgamento.