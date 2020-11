Candidatos a Prefeito de Cabo Frio já movimentam quase R$ 3,5 milhões em campanha Imagem de internet - montagem

Por Juarez Volotão

Publicado 08/11/2020 09:13

Cabo Frio - Faltando uma semana para a realização das eleições municipais 2020, trazemos para os leitores e eleitores cabo-frienses o perfil dos 11 candidatos a Prefeito de Cabo Frio. Abaixo, você confere um perfil resumido dos nomes que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.

Anderson Macleyves (PMN) - Formado em Gestão Pública, com formação em Psicanálise, Psicopedagogia e Gestão Pública. O candidato é professor e também já foi diretor da Biblioteca Pública de Cabo Frio, conselheiro municipal de Cultura e diretor do Teatro Municipal. Natural do Rio de Janeiro, Anderson Macleyves, de 41 anos, é servidor público e vive em Cabo Frio desde 1995.

Capitão Diogo (PSDB) - Policial, com 33 anos, Diogo Souza está na Polícia Militar há 12 anos. Também é empresário do setor da gastronomia e segurança há 4 anos. Capitão Diogo também foi secretário de segurança de Búzios por um ano.

Cris Fernandes (PSD) - Com 44 anos, Cristiane Fernandes é formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão Pública, Andragogia, Geriatria e Gerontologia. Já foi secretária da Melhor Idade na cidade e presidente do Conselho Municipal da Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa.

Dirlei Pereira (PTC) - Com 62 anos e natural do distrito de Tamoios, Dirlei Pereira já foi vereador, secretário de Saúde, Turismo e Governo em Cabo Frio.

Dr. Adriano (DEM) - Com 56 anos, o médico ortopedista é atual Prefeito de Cabo Frio, eleito na eleição suplementar e tenta a reeleição. Já foi vereador na cidade.

Dr. Serginho (Republicanos) - Sergio Luiz Costa Azevedo Filho tem 38 anos, já foi Procurador de Búzios e Arraial do Cabo. Advogado formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente é Deputado Estadual e candidato a prefeito de Cabo Frio.

José Bonifácio (PDT) - Com 75 anos, é formado em Economia pela UFF. Foi prefeito e vereador de Cabo Frio e Deputado Estadual. Ex-presidente do Procon-RJ e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), vice-prefeito e secretário municipal de Saúde em Arraial do Cabo, subsecretário adjunto dos Direitos do Consumidor na Secretaria de Estado da Casa Civil e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca do estado do Rio de Janeiro em 2014.

Marquinho Mendes (MDB) - Com 61 anos e há 37 anos médico ortopedista, ele é filho do ex-Deputado Estadual Wilson Mendes. Entrou para a vida pública em 1992, eleito o vereador mais votado, assumindo a presidência da Câmara. Foi Vice-prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal e Prefeito por três mandatos.

Professor Betinho (PSOL) - Roberto Póvoas tem 60 anos e está na educação desde 1984. Professor de matemática, já deu aulas em escolas da rede municipal, estadual e particular.

Professor Fernando (UP) - Fernando Oliveira tem 37 anos e é professor licenciado do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O candidato é doutor em Ciências, Sistemas e Computação.

Rodrigo Gurgel (PSL) - O candidato tem 34 anos e é empresário no ramo de autopeças.