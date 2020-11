Pesquisadores lançam livro sobre História de Cabo Frio Sophia Editora

Cabo Frio - Duas referências em pesquisas sobre a Região dos Lagos, os professores José Francisco de Moura e Luiz Guilherme Scaldaferri uniram-se em prol de um objetivo ousado: consolidar uma publicação que fizesse a síntese da história de Cabo Frio, desde a pré-história até o ano de 2020. Com riqueza de dados, tabelas, mapas e informações inéditas, o trabalho está nas 394 páginas de 'História de Cabo Frio – dos sambaquieiros aos cabo-frienses (c. 3.720 a. C. – 2020)', lançado pela Sophia Editora. O livro pode ser adquirido no site www.sophiaeditora.com.br e diretamente com os autores (22 - 98809-2971).



"Ainda não havia sido publicada uma síntese da história de Cabo Frio, desde os primeiros povos, os sambaquieiros, até 2020, que é o marco final do livro. Além disso, temos novas maneiras de enxergar a história, fruto do desenvolvimento da pesquisa histórica, que nos permite analisar Cabo Frio sob outra perspectiva. Exemplo mais claro é a participação ativa dos índios no processo de construção da história de Cabo Frio, que é bastante importante e é, infelizmente, negligenciado. Da mesma maneira, podemos falar sobre a história dos negros na sociedade cabo-friense. Alguns memorialistas antigos, mas nem por isso menos importantes, dão uma visão romanceada sobre a escravidão em Cabo Frio, o que não corresponde às pesquisas com fontes primárias. É muito importante chamar atenção para esse detalhe", explica Luiz Guilherme.

José Francisco adiciona: "Nossa ideia foi escrever um livro fundamental. Que, daqui a 300 anos, ainda seja consultado. Até porque, por incrível que pareça, não existem ainda grandes manuais sobre a história da cidade. Aliás, a história do interior do estado do Rio ainda está para ser contada".

Características -

TIPO brochura

FORMATO 18 x 25

PÁGINAS 394

PESO 710 g

ISBN 978-65-88609-06-4