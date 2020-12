Ajude e colabore com a festa de Natal da 'Associação de Moradores da rua da Torre' em Tamoios Zenilda Teca - Associação

Por Juarez Volotão

Publicado 13/12/2020 11:10

Cabo Frio - A 'Associação de Moradores da rua da Torre' em Tamoios, segundo distrito do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro precisa da sua ajuda e colaboração para a realização da festa de Natal para as famílias ajudadas e assistidas por eles. Ao todo, são cerca de 750 famílias atendidas pela Associação com aproximadamente 200 crianças.

Segundo a Zenilda Teca, presidente da Associação de Moradores da rua da Torre, o número de famílias atendidas e auxiliadas aumentou muito neste período da pandemia do coronavírus, o que só foi possível esse apoio e ajuda, graças a doação dos parceiros e amigos que acreditam no projeto: 'Teremos trenzinho para as crianças na festa de Natal, bolo, pipoca e entrega de presentes. As crianças aguardam ansiosamente por essa festa, muitos ali, ou quase todas, só terão essa festa. Por isso, precisamos muito de doações de brinquedos, refrigerantes, doces e o que puderem nos ajudar. Será muito importante essa ajuda e doação', afirma.

Publicidade

A equipe de voluntários da Associação de Moradores da rua da Torre em Tamoios estará recolhendo as doações diariamente das 10h as 17h na sede da Associação.

Informações e como doar e participar: ( 22) 99952-8098



Publicidade

Endereço - Rua da Torre, número 76 ( sobrado amarelo, perto da praça de Unamar )