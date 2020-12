Saúde de Cabo Frio fecha a ponte e protesta contra atraso dos salários Alcineu Ribeiro

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 07:36

Cabo Frio - Os profissionais da saúde do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do rio de Janeiro fecharam a ponte Feliciano Sodré, que liga o Centro a Gamboa e ao bairro Jacaré, protestando na manhã desta sexta-feira (18) contra o atraso de salários.



Os manifestantes interromperam o trânsito e estavam vestindo preto em sinal de luto e seguravam cartazes de reivindicação. A Polícia Militar atuou no local.



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio disse que a Secretaria Municipal de Saúde informou que os servidores estatutários e contratados da pasta receberão até o dia 23 de dezembro o salário referente à folha de pagamento do mês de novembro.

A Secretaria também esclarece que a informação de que os salários estariam com dois meses de atraso não procede. O único salário atrasado é o referente à folha de pagamento de novembro de 2020.



"Conforme previsto em lei, o salário referente à folha de pagamento do mês dezembro de 2020 pode ser pago até o quinto dia útil de janeiro de 2021", diz um trecho da nota oficial.